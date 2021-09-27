TMO’nun şehirlere etkisi araştırılıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kuruluşundan günümüze kadar şehirleşme noktasında önemli bir yer tutuyor. Yozgat’ın Yerköy, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde bulunan TMO siloları, ajans şeflikleri demiryolu ağı ile bütünleşince, şehirleşme konusunda da önemli bir yer tutuyor. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Seda Çalışır Hovardaoğlu ve Doç. Dr. Ozan Hovardaoğlu, konuyu araştırmak üzere yola çıktı. ‘Toprak Mahsulleri Ofisi Yapı ve Alanlarının Demiryolu Güzergâhındaki Kırsal Yerleşmelerin Merkezileşmesi Üzerindeki Etkileri ve Mekânsal Gelişime Katkısı 1938-2020’ konulu proje ile TMO’nun şehirleşmedeki rolü akademik bir çalışmayla ortaya konulacak. TMO ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile yürütülen proje kapsamında TMO Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma Grubunda TMO Tarih Kitabı Yazarı Doç. Dr. Seyfi Yıldırım da yer alıyor. TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ahmet Güldal’ı makamında ziyaret eden Doç. Dr. Seda Hovardaoğlu ve Doç. Dr. Seyfi Yıldırım, çalışmalar konusundaki düşüncelerini paylaştı. Projenin önemine dikkat çeken Genel Müdür Güldal, ‘’Kurum olarak gerekli desteği vereceğiz. Bu alanda bir akademik çalışma boşluğu olduğunu gördük. Bu projenin var olan boşluğu dolduracak bir çalışma olacağına inancım tam. Hem üniversite öğrencilerimize hem bu alanda çalışan bilim insanları başta olmak üzere ülkemize ve Kurumumuza önemli ve olumlu katılar sağlayacaktır’’ değerlendirmesinde bulundu.