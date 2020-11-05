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TMO’dan vadeli arpa satışı

TOPRAK Mahsulleri Ofisi tarafından besici ve yetiştiricilere 3 ay vadeli arpa satışı yapacağı açıklandı.

05 Kasım 2020 Perşembe 00:27
TMO’dan vadeli arpa satışı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Geçenlerde bununla ilgili bir çalışma yapıldığını açıklamıştım. TMO tarafından besici ve yetiştiricilere vadeli arpa satışını başlatıyoruz. Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından yem piyasalarında istikrarı korumak, besici ve yetiştiricilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek için 3 ay vadeli vade farksız arpa satışlarına başlıyoruz’’ dedi. Bakan Pakdemirli, bu ay 100 bin ton arpanın tonunun 1.425 liradan satılacağını bildirdi. Pakdemirli, ‘’Buna göre, büyükbaş hayvan başına günlük 5 kilo, küçükbaş hayvan başına günlük 1 kilo hesabı üzerinden besici ve yetiştiricilerimize 1 aylık tüketimleri nispetinde satış yapılacaktır’’ diye konuştu.  TMO’nun yapmış olduğu stok planlaması ile tüketim merkezlerinin çoğuna arpa sevkiyatı gerçekleştirdiğini dile getiren Pakdemirli,  Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm TMO işyerlerinde arpa stoku bulunduğunu söyledi.

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