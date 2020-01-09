TMO’DA NELER OLUYOR?

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, ülke tarımının temel kuruluşlarından olan, 1938 yılında kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin giderek tasfiye edildiğini, önemli şubelerinin kapatıldığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye yazılı soru önergesi de veren Keven, Toprak Mahsulleri Ofisi kurumunun neden devre dışı bırakıldığını sordu. Keven, “Yozgat’ta Şefaatli ve Doğankent gibi önemli hububat merkezlerinde bulunan TMO Ajans Amirlikleri 1 Ocak 2020 itibariyle kapatıldı. Buralar Tesisli Ekip statüsüne indirildiler. Yani kapısına kilit vuruluyor ve eğer gerek duyulursa sezonda bir aylığına açılacak duruma getiriyorlar. Buralarda çalışan memur, teknisyen, eksper, güvenlik gibi yüzlerce çalışan işlevsiz hale getiriliyorlar. Şefaatli’de, Doğankent’te Mysilo isminde lisanslı depoculuk şirketine ait özel silolar yapıldı. Daha önce Yerköy ve Sorgun ilçelerinde yapıldı. Hepsi de aynı firmaya ait. Lisanslı depoculuk şirketlerinin girdiği bölgelerde istisnasız TMO şubeleri işlevsiz hale getirildi. Yani bir nevi devlet çiftçiyi lisanslı tüccarın insafına terk etti. 80 yıldır açık olan ve bölgemizin en büyük silolarına sahip Yerköy Şube Müdürlüğü’ne ait silolar boş dururken çiftçiler iki yıldır özel şirkete ait lisanslı depoya yönlendirildiler. Çiftçiye ‘ürün alımı yapmıyoruz lisanslı depoya gidin’ denildi. Yani kapısında ‘çiftçinin kara gün dostu’ yazan Toprak Mahsulleri Ofisi’ni son yıllarda çiftçinin yanında görmek neredeyse imkânsız hale geldi. Adım adım TMO tasfiye ediliyor ve kapısına kilit vuruluyor. Cumhuriyet’in bir değeri daha tasfiye ediliyor” dedi. TMO’ya ait siloların boş bırakıldığını ve özel şirketlere buğday alımı yaptırıldığını kaydeden Keven, Şefaatli’de kapatılan TMO şubesiyle ilgili rakamları da paylaştı. Keven, ‘’Şefaatli içesinde 700 bin dekar büyüklüğünde arazi var. 400 bin dekarında hububat ekiliyor. Mysilo firmasına ait lisanslı depoculuk şirketi gelmeden önce 2017 yılında TMO, 57 bin ton buğday ve arpa aldı. Bu şirket faaliyete geçtikten sonra Mysilo 42 bin ton aldı, TMO ise sadece 5 bin ton buğday ve arpa aldı. Bu demek oluyor ki devletin siloları büyük ölçüde boş dururken özel şirkete para kazandırdılar” diye konuştu. TMO kurumunun adım adım tasfiye edilmesine kanıt olarak örnekler veren Keven, bazı bölgelerde TMO silolarının kiralandığını bildirdi. Keven, “Tasfiyenin en bariz örneklerinden biri çeşitli TMO tesislerinin Yozgat’ta Yenifakılı ve Sarıkaya ilçeleri gibi TMO-TOBB LİDAŞ Lisanslı Depoculuk şirketine devredilmesi olmuştur. TMO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ortak bir lisanslı depoculuk şirketi kurdu. Polatlı Ticaret Borsası başkanının ve MÜSİAD eski yöneticilerinin başında olduğu bu şirket devletin silolarını nasıl bir ihaleyle verildiği belli olmayan bir şekilde devraldı” ifadelerini kullandı,

MHP’DEN SORU ÖNERGESİ

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de, Bakan Pakdemirli’nin yanıtlaması istemliyle verdiği soru önergesinde, Sarıkaya, Şefaatli, Saraykent TMO’nun Yerköy, Doğankent’in de Sorgun Ajans Amirliğine bağlanması yönünde bir kararın bulunduğunu hatırlattı, yanlıştan dönülmesini istedi. Sedef, ‘’Yozgat ilimiz tarım şehridir. Şefaatli, Sarıkaya, Saraykent ilçelerimiz ve Doğankent beldemiz Yozgat’ımızın mazbut yerleşim yerleridir. Genel olarak dışa göç sıkıntısı çeken ilimizde bahsi geçen ilçelerimiz de etkilenmektedir. İlçelerimizde bulunan Ajans Amirliklerinin tesisli ekip statüsüne düşürülerek Yerköy Şube Müdürlüğüne bağlanması, kurumda çalışan personellerin başka işletmelere aktarılması hem çiftçilerimizi hem de ilçelerimizi ekonomik açıdan zora sokacaktır. Bu uygulama vatansever, yiğit, çalışkan Yozgat’ımıza reva görülmemeli. Ayrıca Çandır, Yenifakılı ve Boğazlıyan ilçelerimizde bulunan TMO tesisleri de uzun yıllardır Kayseri Şube Müdürlüğüne bağlıdır. İlimiz Yozgat gibi önemli bir tarım şehrinin ilçelerinde bulunan TMO tesislerinin komşu bir şehre değil, ilimizde bulunan TMO şube müdürlüğüne bağlanması Yozgatlı çiftçilerimizin geleceği için faydalı olacaktır’’ dedi. Sedef, Sarıkaya, Şefaatli, Doğankent ve Saraykent ilçelerinde bulunan Ajans Amirlikleri ve tesisli ekiplerin hangi ihtiyaçtan kaynaklı statülerinin değiştirildiğini sordu. Sedef, ‘Çandır, Yenifakılı ve Boğazlıyan ilçelerimizde bulunan TMO tesisleri Kayseri Şube Müdürlüğüne bağlıdır. İlimizde Şube Müdürlüğü varken Çandır, Yenifakılı ve Boğazlıyan ilçelerimizde bulunan TMO tesisleri neden Kayseri şube müdürlüğüne bağlıdır? Bu tesislerin yeniden Yozgat şubeye bağlanması düşünülmekte midir?’ sorusunu yöneltti.