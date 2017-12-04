-TMO yıkımına başlandı

Şehir merkezinde kalan Toprak Mahsulleri Ofisi binaları ve silolarının yıkılarak, çıkan alana yeni bir Hükümet Konağı binasının yapılması öngörüldü. Sorgun’un Hükümet Konağı sorununun çözümlenmesi için yeni bir bina yapılması planlandı. Yer sorununun çözümlenmesi durumunda bina ile ilgili çalışmaların hemen başlatılabileceği kaydedildi. Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, yapılması planlanan çok amaçlı Hükümet Konağı binası için en uygun yerin, şehir merkezinde kalan ve işlevini büyük oranda yitiren Toprak Mahsulle Ofisi’nin bulunduğu alan olduğunu bildirdi. Bunun üzerine 2012 yılının ilk ayında başlatılan çalışmalar ve görüşmeler sonucunda geçtiğimiz yıl yer sorunu çözümlendi. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bulunduğu alan satın alındı. Bir milyon 600 bin lira karşılığında satın alınan toplam 13 bin metrekarelik alan üzerinde bulunan binalar ve silolar yıkılmaya başlandı. Yıkımların tamamlanmasının ardından Sorgun ilçesinde projelendirilen yeni Hükümet Konağı binasının inşaatına başlanacağı, proje için yaklaşık 100 bin lira ödeneğin bulunduğu belirtildi.