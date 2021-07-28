TMO yerine kütüphane

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ait 2 bin 375 metrekare arsa kütüphane ve yaşam alanı yapılmak üzere belediyeye tahsis edildi. TMO’ya ait arsanın tahsisine yönelik hazırlanan protokol Yozgat Valiliğinde imzalandı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçe Merkezinde bulunan TMO’ya ait arsanın imzalanan protokol ile belediyemize tahsis edildiğini, arsa üzerine ilçeye yakışır bir halk kütüphanesi inşa edip, sosyal yaşam alanı oluşturacaklarını söyledi. Açıkel, ‘’En kısa sürede belediye olarak tesisin yapımına başlıyoruz’’ dedi. Yozgat Valisi Ziya Polat da, her ilçeye yaşayan kütüphane hedeflediklerini, bu hedef doğrultusunda ilerlemeye devam ettiklerini söyledi. Vali Polat, Sarıkaya ilçesinde de kütüphanenin bulunmadığını, yer olarak sıkıntısının bulunduğuna dikkat çekti, uzun mücadeleler sonrasında TMO'nun yerini Valiliğe aldıklarını kaydetti. Vali Polat, ‘’Aldığımız yeri belediyemize tahsis ettik. İmzalanan protokol ile alana Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz yüzde 50 hibe desteği ile kütüphane projesi inşa edilecektir. Hedefimiz her ilçemize yaşayan güzel bir kütüphane kurmaktır. Sarıkaya ilçemizde de bir yıl içerisinde kütüphaneyi açarız. Okuyan ve okutan sosyal hayatı içinde olan bir nesil istiyoruz” diye konuştu. Yozgat Valiliğinde düzenlenen imza törenine Vali Polat ve Sarıkaya Belediye Başkanı Açıkel ile birlikte, Sarıkaya Kaymakamı Selami Işık, TMO Yerköy Şube Müdürü Yaşar Demirtaş, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi katıldı.