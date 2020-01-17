TMO YAPILANIYOR

Başer, Toprak mahsulleri Ofisi’nin Türkiye genelinde yeniden yapılandırıldığını, kuruma yeni bir kimlik kazandırıldığını belirterek, kurumun bundan sonraki süreçte mahsul tedarikinden çok düzenleyici ve denetleyici bir kimliğe kavuşturulacağını söyledi. Türkiye genelindeki yapılandırmanın Yozgat Toprak Mahsulleri Ofisi’nde de yapıldığını belirten Milletvekili Başer, ‘’Yozgat Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kapatılması ve personellerin işten çıkartılması söz konusu değildir. Planlama dahilinde Yozgat il sınırları içerisinde ihtiyaca binaen personellerin yer değişimi olacak ama işten çıkartma olayı olmayacaktır’’ dedi. Başer, Yozgat il genelinde Yerköy, Şefaatli, Sorgun, Sarıkaya ve Yozgat Merkez olmak üzere 300 bin ton lisanslı son sistem çelik siloların yapıldığını açıkladı. Başer, yeni sistemde çiftçilerin mahsullerini Lisanslı depolara teslim edeceğini belirterek, “Eskiden çiftçilerimiz ürün bedellerini TMO’dan en az 10 günde alabiliyordu. Şimdi yeni sistemde lisanslı depolardan en geç 3 günde alacaktır üstelik önceden TMO’ya ürün teslimi yaparken ödemek durumunda kaldığı Stopaj ve Sosyal Güvenlik ödemesini de yapmayacaktır. Yeni sistem çiftçilerimizin alın teri ürünlerinin karşılığını ivedilikle alma sürecini hızlandıracaktır” diye konuştu.