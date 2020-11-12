Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1279
ALTIN
470.818
DOLAR
7.8340
STERLİN
10.3554
EURO
9.2175

TMO SATIŞINA TEPKi

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin satışa çıkartıldığını ileri sürerek, Yozgat’ta da 5 TMO taşınmazlarının satışa çıkartıldığını söyledi.

12 Kasım 2020 Perşembe 00:32
TMO SATIŞINA TEPKi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ihale ilanlarında kısa adı TMO olan Toprak Mahsulleri Ofisi şubelerine ait taşınmazların satışa çıkarıldığını söyledi, tepkisini dile getirdi. Yozgat Milletvekili Keven, TMO’nun alım yapma görevinin önce lisanslı depoculuk şirketlerine verildiğini sonra da mevcut tesislerinin yine muhtemel aynı şirketlere peşkeş çekileceğini kaydetti. Keven, ‘’Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü hepimizin bildiği gibi artık sadece buğday ithal eden ve kendi siloları boş dururken özel şirketlerin lisanslı depolarına hububat alımı yaptıran bir kuruma dönüştürüldü. Göreve geldiğim günden bu yana defalarca gerek ulusal basında gerekse bakanlığa verdiğim soru önergeleriyle bu konuyu gündeme taşıdım. Lisanslı depoculuk ticari bir faaliyet olarak elbette yürütülebilir ama bu TMO gibi bir kurumu tamamen tasfiye edip devreden çıkarmayı gerektirmezdi’’ dedi.  Milletvekili Keven, adım adım tasfiye edilen TMO’nun şimdi de elinde ki taşınmaz tesisleri satışa çıkardığını bildirdi. Keven, ‘’Yerköy Şube Müdürlüğü’ne bağlı Osmanpaşa, Sarıkent, Doğankent, Saray ve Sekili tesislerine ait taşınmazlarının satışı için ihale ilanı yayımladı. Toplamda 27 bin ton kapasiteli çelik siloları içinde bulunduran bu tesisler ne yazık ki 13 Kasım’da yapılacak ihaleyle satılacak. Bu satışın ardından sıra daha büyük tesislerin satışı gündeme gelecek. Çiftçinin kara gün dostu olan bir kurumu mahvettiniz. Mirasyedi hayırsız evlat gibi cumhuriyetin kurduğu bütün fabrikaları, bütün kurumları sattınız. Toprak Mahsulleri Ofisi’nden sonra sıra nereye gelecek?” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
TMO SATIŞINA TEPKi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11.11’DE YEŞERDiK
11.11’DE YEŞERDiK
Vekiller, asil oldu
Vekiller, asil oldu
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Şebeke çökertildi
Şebeke çökertildi
MÜSİAD’tan ziyaret
MÜSİAD’tan ziyaret
Vatandaşa teşekkür
Vatandaşa teşekkür
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim