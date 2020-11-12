TMO SATIŞINA TEPKi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ihale ilanlarında kısa adı TMO olan Toprak Mahsulleri Ofisi şubelerine ait taşınmazların satışa çıkarıldığını söyledi, tepkisini dile getirdi. Yozgat Milletvekili Keven, TMO’nun alım yapma görevinin önce lisanslı depoculuk şirketlerine verildiğini sonra da mevcut tesislerinin yine muhtemel aynı şirketlere peşkeş çekileceğini kaydetti. Keven, ‘’Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü hepimizin bildiği gibi artık sadece buğday ithal eden ve kendi siloları boş dururken özel şirketlerin lisanslı depolarına hububat alımı yaptıran bir kuruma dönüştürüldü. Göreve geldiğim günden bu yana defalarca gerek ulusal basında gerekse bakanlığa verdiğim soru önergeleriyle bu konuyu gündeme taşıdım. Lisanslı depoculuk ticari bir faaliyet olarak elbette yürütülebilir ama bu TMO gibi bir kurumu tamamen tasfiye edip devreden çıkarmayı gerektirmezdi’’ dedi. Milletvekili Keven, adım adım tasfiye edilen TMO’nun şimdi de elinde ki taşınmaz tesisleri satışa çıkardığını bildirdi. Keven, ‘’Yerköy Şube Müdürlüğü’ne bağlı Osmanpaşa, Sarıkent, Doğankent, Saray ve Sekili tesislerine ait taşınmazlarının satışı için ihale ilanı yayımladı. Toplamda 27 bin ton kapasiteli çelik siloları içinde bulunduran bu tesisler ne yazık ki 13 Kasım’da yapılacak ihaleyle satılacak. Bu satışın ardından sıra daha büyük tesislerin satışı gündeme gelecek. Çiftçinin kara gün dostu olan bir kurumu mahvettiniz. Mirasyedi hayırsız evlat gibi cumhuriyetin kurduğu bütün fabrikaları, bütün kurumları sattınız. Toprak Mahsulleri Ofisi’nden sonra sıra nereye gelecek?” diye konuştu.