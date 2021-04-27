TMO Patates, Soğan alımlarını sürdürüyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, üreticinin elinde bulunan patates ve soğan alımlarına başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), alımlarını Ramazan ayı içerisinde tamamlayacağı bildirildi. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye’de en fazla patates üretiminin gerçekleştirildiği Niğde ve Nevşehir’de TMO tarafından yürütülen patates alımlarına yönelik denetimlerde bulunup, üreticilerle bir araya geldi. Genel Müdürü Güldal ilk ziyaretini Niğde iline yaptı, 120 kamyon patates Niğde’den diğer illere sevk edilmesini takip etti. Niğde’nin Yeşilgölcük kasabasında patates üreticileriyle bir araya gelen Güldal, alım için hazırlanan patatesleri inceledi, eksperlerin çuvalları kontrol ederek yaptıkları alımlara iştirak etti. Patates üreticilerinin görüş ve önerilerini dinleyen Güldal, devletin her zaman olduğu gibi üreticilerin yanında olduğunu kaydetti. Niğde’nin Ovacık kasabasına geçen Güldal, burada da Ruhi Karan isimli üreticinin evinin altında bulunan patates deposunun, TMO tarafından alım yapılarak boşaltılmasını takip etti. Niğde’den toplanan ve 120 kamyonu bulunan patateslerin sevkini denetleyen Genel Müdür Ahmet Güldal, ‘’Niğde’de Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından patates üreticilerimizden teslim alınan patateslerin sevkini incelemek üzere bulunuyoruz. Memnuniyetle görüyoruz ki, Niğde ilimizde özellikle ev altında kendi deposunda halen patatesi bulunan üreticilerimiz TMO’ya ürünlerini hazırlayarak teslim ediyorlar. Bugün itibari ile 120 kamyonun üzerinde bir sayı ile Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilerimize ulaştırılmak üzere patatesler sevk ediliyor. Ben tüm üreticilerimize hem teşekkür ediyorum, hem de yeni üretim döneminde bereketli ve hayırlı bir sezon diliyorum’’ dedi. TMO’nun patates ve kuru soğan alımıyla birlikte sevk işlemlerini Ramazan ayı içinde tamamlama gayretinde olduğunu bildiren Güldal, Niğde’den Nevşehir’e geçerek, saha incelemelerini sürdürdü. Nevşehir’de patateslerini TMO’ya satmak isteyen üreticileri ziyaret eden Güldal, Ürgüp Mazı Köyünde Ziya Ceylan isimli üreticinin yöreye has yer altı kaya deposunda bulunan patateslerin elleçleme işlemlerini inceledi, ‘’Depo özelliğinden dolayı tazeliğini ve kalitesini koruyan patatesleri TMO olarak aldık hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı. Genel Müdür Güldal, ‘’TMO olarak, Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimat sonrasında hızlı şekilde organize olduk. TMO olarak 10 Nisan’da başladığımız alımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bugüne kadar hiçbir aksaklık yaşamadık. Ramazan ayı içerisinde de alımlarımızı tamamlama niyetindeyiz’’ şeklinde konuştu. çok bölgede elektrik tüketimi gerilerken ÇEDAŞ’ın hizmet bölgesinde tüketim trendi iller bazında farklılık gösterdi.