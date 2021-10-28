TMO MISIR SATACAK

Yapılan duyuruda, hububat ve yem piyasalarındaki anormal gelişmelerin önlenmesi amacıyla, satış fiyatlarının ilan edilmesini müteakip, başta tüketiciler olmak üzere et, süt ve yem üreticilerinin maliyetlerinin düşürülmesine yönelik yetki ve imkânlar arttırılarak, ‘Yem Regülasyon Çalışması’ başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, ‘’Bu kapsamda TMO stokları kullanılarak ve dış alımlar ile takviye edilerek hasat dönemi içerisinde piyasaya ürün arzına devam edilmiş, yem fiyatlarındaki artışlarının önemli ölçüde önüne geçilmiştir’’ denildi. TMO tarafından Kasım ayından itibaren yemlik mısırın tonunun 2 bin 500 lira fiyatla kullanıcılarına yönelik satışa açılacağı aktarıldı. Yem Regülasyonu kapsamındaki mısır satışlarının buğday ve arpa satışları gibi sezon boyunca devam edeceği bildirildi.