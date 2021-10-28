Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

TMO MISIR SATACAK

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), önümüzdeki aydan itibaren mısır satışlarına başlayacak.

28 Ekim 2021 Perşembe 00:11
TMO MISIR SATACAK

Yapılan duyuruda, hububat ve yem piyasalarındaki anormal gelişmelerin önlenmesi amacıyla,  satış fiyatlarının ilan edilmesini müteakip, başta tüketiciler olmak üzere et, süt ve yem üreticilerinin maliyetlerinin düşürülmesine yönelik yetki ve imkânlar arttırılarak, ‘Yem Regülasyon Çalışması’ başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, ‘’Bu kapsamda TMO stokları kullanılarak ve dış alımlar ile takviye edilerek hasat dönemi içerisinde piyasaya ürün arzına devam edilmiş, yem fiyatlarındaki artışlarının önemli ölçüde önüne geçilmiştir’’ denildi. TMO tarafından Kasım ayından itibaren yemlik mısırın tonunun 2 bin 500 lira fiyatla kullanıcılarına yönelik satışa açılacağı aktarıldı. Yem Regülasyonu kapsamındaki mısır satışlarının buğday ve arpa satışları gibi sezon boyunca devam edeceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
TMO MISIR SATACAKYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberTmoMısırSatış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 PROJEYE ONAY
8 PROJEYE ONAY
AŞIK OYUNU
AŞIK OYUNU
Güvenli gelecek
Güvenli gelecek
GUVENLiK UYARISI
GUVENLiK UYARISI
Kalkınma sempozyumu
Kalkınma sempozyumu
Genç Ofis
Genç Ofis
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim