TMO ALIMLARA BAŞLADI

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Aydıncık İlçesindeki depolarda bulunan soğanların alımlarına başlanıldı. TMO Şube Müdürü Yasar Demirtaş, Aydıncık ilçesine giderek, depolarda bulunan kuru soğanları teslim aldı. Soğanların Valilik tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağı bildirildi. TMO’nun üreticinin elinde kalan ürünleri alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Pandemi sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda patates ve soğan tüketiminin gerilediği hatırlatıldı. Tüketimin azalması stokların artmasına, fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olduğu, bu durumdan çiftçinin olumsuz etkilenmemesi için TMO’nun, üreticilerden yemeklik patates ve kuru soğan alımı, alınan ürünlerin de ihtiyaç sahibi vatandaşlara da dağıtımı ile görevlendirildiği anlatıldı. TMO’nun alımlarında herhangi bir miktar sınırlamasının söz konusu olmadığı, ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden, tüketilebilir nitelikteki ürünlerin tamamının alınacağı ifade edildi. Alımı yapılan patates ve soğanın ihtiyaç sahibi vatandaşlara Valilik aracılığı ile ulaştırılacağı açıklandı. •HABER MERKEZİ•