TKDK’dan yatırım çağrısı

Türker, düzenledikleri çeşitli toplantılarla çağrı programı konusunda yatırım yapmak isteyenleri bilgilendirdiklerini hatırlattı. Türker, ‘Üçüncü başvuru çağrı ilanı kapsamında, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirlerinden başvurular kabul edilecektir’ dedi.

Koordinatör Türker, AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak için çaba sarf ettiklerini anlattı. Türker, ‘Misyonu, Tarım ve kırsal alanların sürdürebilir kalkınmasına katkı sağlayarak ilgili sektörleri Avrupa Birliği standartlarına ulaştırmaktır. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri için, 12 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 09:00’dan itibaren online sistem üzerinden gerçekleştirilecek başvurular 12 Mart 2018 Pazartesi günü saat 21:00’a kadar, Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri için, 1 Mart 2018 Perşembe günü saat 09:00’dan itibaren online sistem üzerinden gerçekleştirilecek başvurular ise 2 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 21:00’a kadar yapılabilecektir’ diye konuştu.