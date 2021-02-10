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TKDK’DAN EN FAZLA HiBE YOZGAT’A

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından verilen mali destek ile Yozgat’ta bugüne kadar 500 projenin uygulamaya konulması sağlandı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:15
TKDK’DAN EN FAZLA HiBE YOZGAT’A

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörlüğü, il genelinde bugüne kadar mali destek verdiği proje sayısı 500’e ulaştı. 500’üncü proje sahibi ile sözleşme imzalandı. TKDK Yozgat’ta kurulduğu andan itibaren yatırım tutarı yaklaşık 420 Milyon lira olan 500 proje ile sözleşme imzalayarak, 42 il içinde en çok hibe veren illerden biri olduğu belirtildi. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, 500 projeye yaklaşık 230 Milyon lira hibe desteği sağlanarak, Yozgat’ta tarım ve hayvancılık alanındaki gelişmenin öncüsü olduğunu söyledi. Türker, il genelinde 91 süt, 42 besi çiftliği, 3 kanatlı et üretim, süt işleme, 3 süt toplama, 4 kırmızı et işleme, 281 bitkisel üretim işleme, pazarlama, 42 arıcılık, 9 zanaatkârlık, 18 kırsal turizm, su ürünleri, 3 makine parkı, 2 yenilenebilir enerji tesisinin kurulduğunu anlattı. TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından başvurusu kabul edilen projelerin incelenmesinin devam ettiğini bildiren Koordinatör Selim Türker, 500. Projeyle ilgili sözleşme imzalanmasından dolayı gururlu olduklarını belirtti. Türker, bu dönem gelen proje sahipleriyle en kısa sürede sözleşme imzalama işlemlerinin tamamlanarak, yatırımlara başlayacaklarını, yatırımları tamamlayıp başvuru sahiplerine hibe desteği ödemesi yapmaya devam edileceğine vurgu yaptı. Sözleşme imzalanan 500. Projenin Yozgat Merkez Osmanpaşa Köyünde kurulacağının altını çizen Türker, kurulacak Bakliyat Eleme ve Paketleme Tesisinin yatırım tutarının yaklaşık 3,8 Milyon lira, projenin tamamlanmasıyla ödenecek hibe tutarının da yaklaşık 2,3 Milyon lira olarak gerçekleşeceğini bilgisini aktardı. 

HAYVANCILIĞA DESTEK

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat il genelinde 91 süt üretim çiftliği, 42 besi çiftliği, 3 kanatlı et üretim tesisi gibi yüksek standartlı tesislerin sayısının artmasıyla hayvancılık sektöründe büyük bir ilerlemenin gerçekleştiğini kaydetti. Türker, ‘’Yakın zamanda yeni çağrı ilanımızla birlikte süt işleme ve et işleme tesislerinin sayısını arttırmayı hedeflemekteyiz. İl dışı ve yurtdışından yatırımcılarımızla sürekli olarak görüşmekteyiz. 10. Çağrı İlanında, ilimizde süt işleme ve et işleme tesislerinin de inşaatlarının başlamasına hep birlikte şahit olacağız. Ham madde Yozgat’ta üretilecek, Yozgat’ta işlenecek. Bu sayede Yozgat’ta kırsal kalkınmanın bir üst seviyeye ulaşmasını izleyeceğiz. Sağlanacak olan katma değer ve istihdam Yozgat’ta kalacaktır’’ dedi. 

BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, 10. Çağrı Bilgilendirme toplantılarının devam ettiğini, Sarıkaya ilçesinde düzenledikleri toplantıda, çiftçilere destekler hakkında bilgilendirme de bulunduklarını söyledi. Türker, yatırımlar için yeni başvuru sürecinin devam ettiğini bildirdi. Türker, ‘’10. Başvuru Çağrı döneminde Küçükbaş/Büyükbaş Besi Ahırı ve Süt Ahırı, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği, Süt Toplama, Süt İşleme, Et İşleme, Meyve Sebze İşleme, Soğuk Hava Deposu, Kesimhane yatırımları, inşaat ve makine ekipman harcamalarına yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe desteği verilmektedir. Hibe destekleri için başvurular 16 Mart 2021’de sona erecektir’’ şeklinde konuştu.  

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TKDK’DAN EN FAZLA HiBE YOZGAT’A
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