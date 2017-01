TKDK’dan büyük destek

2011 yılında ilk projesini teslim aldığı günden itibaren IPARD I programı dâhilinde toplam yatırım değeri 242 milyon 965 bin 343 TL olan 258 projeye imza atan TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü, bu projelere toplam 125 milyon 122 bin 290 TL hibe desteği sağladı.

Bu rakamla KDV iade miktarının eklenmesi ile yaklaşık olarak 286 Milyon TL tutarında yatırım ve 147 Milyon TL tutarında hibe miktarına ulaşıldı. TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü, faydalanıcılara ödenen hibe tutarının sadece 64 Milyon TL’lik kısmını KDV iadeli tutarı 75 Milyon TL olan bir rekora imza atarak 2016 yılında ödedi.

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, ödemeleri tamamlanan 258 adet proje ile TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü olarak Yozgat’ta kazandırılan tesisler hakkında bilgi verdi.

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, “76 adet Süt Üreten Tarımsal İşletme, 26 adet Et Üreten Tarımsal İşletme, 1 adet Süt Toplama Merkezi, 1 adet Et ve Et Ürünleri İşleme Tesisi, 147 adet Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Tesisi, 2 adet Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi Tesisi, 5 adet Kırsal Turizm Tesisi Yozgat’a kazandırıldı” dedi.

Türker, yapılan yatırımların ve ödenen hibelerin önemini belirterek, “TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü destekleri ile yapılan bu projelerle birlikte çiftçilerimize, üreticilerimize çok ciddi destekler sağladık. AB standartlarında modern hayvancılığın temellerini oluşturduk. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha fazla artması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz tamamladıkları projeleri ile AB standartlarında son derece modern tesislerinde üretimlerini gerçekleştirebileceklerdir” şeklinde konuştu.

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğünün hibelere ek olarak verdiği tesislerin 5 yıl boyunca aktif olarak çalışmasını istediklerini belirten Türker, “Her yıl rutin olarak kontrol ediyoruz. Verilmiş olan hibe desteğinin ekonomideki etkilerini de takip ediyoruz. Örnek verecek olursak, faydalanıcı bir süt üreten tarımsal işletme yapmış ise işletmesinde yeteri kadar hayvan bulundurmalı ve satış faaliyeti gerçekleştirmelidir. Sözleşmelerimiz faydalanıcılarla bu şekilde imzalanmıştır. TKDK sadece hibe veren bir kurum değildir. Yaptığımız tanıtım çalışmaları neticesinde, Yozgat’ta proje hazırlama konusunda bir farkındalık yarattık. Her ilçede örnek yatırımlarımız mevcut. Vatandaşlarımız bu örnek yatırımlarımızı devamlı ziyaret ediyorlar. Artık vatandaşlarımız proje hazırlama konusunda çekingen davranmıyor.

Yozgat ilinde bir proje kültürü oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Bu proje kültürü şu anda diğer illere de örnek olmakta ve ilimizin deneyimlerinden yararlanmak için buraya gelmektedirler. Tüm TKDK personelinin mesai saati gözetmeksizin yaptığı özverili çalışmalarla yapılan rekor sayılabilecek bu ödeme ile Yozgat İlinde üretim yapan tesislerin AB Standartlarına ulaştırılması ve modern tesislerde üretim yapılması sağlanacaktır” ifadelerin yer verdi.