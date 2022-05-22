TKDK DESTEĞE DEVAM EDiYOR

Kamu katkısı olarak da adlandırılan program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak finansman kullandırılıyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat il Koordinatörlüğü’nden edinilen bilgiye göre IPARD 2 11’inci başvuru çağrı dönemi 3 PSDK üçüncü grupta 35 projeye destek sağlanacağı öğrenildi. Yozgat’ın AB hibe fonlarından azami derecede istifade edebilmesi, dolayısıyla yatırım ve istihdamın artırılması amacıyla sadece Yozgat'ta yaşayanların değil, bunların yanında diğer illerde, hatta yurtdışındaki Yozgatlıların ve Yozgat'ta yatırım yapmak isteyen yerli yabancı hedef kitleye ulaşılmak isteniyor. TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD 2 11’inci başvuru çağrı dönemi 3 PSDK üçüncü grup desteklenmek üzere çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme (302) bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi (302-1) tedbirinde seçilen başvurular listesinde toplam uygun harcama tutarı 11 milyon 161 bin 955 lira olan 35 projeye yüzde 65 oranında destek sağlanacağını kaydedildi. Ayrıca 11’inci çağrı döneminde bugüne kadar 32 milyon 547 bin 475 lira olan uygun harcama tutarına 21 milyon 155 bin 858 lira hibe verileceği vurgulandı. •Haber Merkezi•