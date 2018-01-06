TKDK çağrı yaptı

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Oda Başkanı Üzeyir Arslan, programın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edildiğini, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun 21 Aralık 2017 tarihinde üçüncü başvuru çağrı ilanına çıktığını kaydetti. Arslan, ‘Programın faydalanıcıları olan siz değerli üyelerimize uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek kamu katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır. İnşallah bu salonu dolduran üyelerimiz söz konusu desteklerden maksimum seviyede faydalanarak özelde ilçemizde genelde ise ülke

ekonomisine üretim noktasında katkı sağlayacaklardır’ dedi.

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker ise, desteklenecek tedbirler ve destek bütçesi

hakkında bilgilendirmeler yaparak, desteklenecek sektörler hakkında bilgi paylaşımında

bulundu. Türker, ‘Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece ‘Tarımsal İşletmelerin Fiziki

Varlıklarına Yönelik Yatırımlar’ tedbiri ile ‘Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş

Geliştirme’ tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir. Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesinden daha fazla kişinin yararlanmasını istiyoruz’ diye konuştu.