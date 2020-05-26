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TKDK çağrı yaptı

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü, Kooperatif ve üretici örgütlerini proje hazırlayıp, destek başvurusunda bulunmalarını istedi.

26 Mayıs 2020 Salı 00:20
TKDK çağrı yaptı

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yeni çağrı ilanında verilecek desteklemelerle ilgili bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü, kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları tedbirleri kapsamında desteklemeler verildiğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, Tarımsal amaçlı Drone, Biçerdöver, Kendinden Yürür İlaçlama Makinesi, Kendinden Yürür Yem Karma Dağıtma Makinası, Kendinden Yürür Balya Makinesi, Kendinden Yürür Hasat Makinelerine de hibe desteği verileceği kaydedildi. Hazırlanan projenin onaylanması halinde, yüzde 65 hibe verilip, vergi muafiyetinin de bulunduğu aktarıldı. Kooperatif ve üretici örgütleri, proje yapmaya davet edildi.
Öte yandan, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ile birlikte TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker'i ziyaret etti. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek geçekleştirilen ziyarette Çekerek'te yapılabilecek TKDK destekli yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 

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TKDK çağrı Yaptı
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