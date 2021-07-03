Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1376.67
ALTIN
500.07
DOLAR
8.7003
STERLİN
12.0398
EURO
10.3250

TKDK-Borsa dayanışması

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat Ticaret Borsasını ziyaret etti.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 00:15
TKDK-Borsa dayanışması

 TKDK Yozgat İl Koordinatörü Türker, Yozgat Ticaret Borsası'na yaptığı ziyarette Oda Başkanı Mehmet Erkekli ile bir araya geldi. Türker, ziyaret esnasında yeni hizmet binasına hayırlı olsun dilekleri iletilirken, Yozgat Ticaret Borsası üyelerinin tarım ve hayvancılık alanlarında katma değer sağlayabileceği projeleri konusunda da bilgi verdi.  TKDK tarafından verilen destekler hakkında bilgi veren Türker, TKDK ve Ticaret Borsası’nın geliştirilebileceği ortak projeler konusunda da fikir alışverişinde bulunduklarını altını çizdi.  •Ahmet Ayverdi•

Anahtar Kelimeler:
TKDK-Borsa Dayanışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaz Kur’an Kursları başlıyor
Yaz Kur’an Kursları başlıyor
Kenevir Operasyonu
Kenevir Operasyonu
OSB’yi ziyaret etti
OSB’yi ziyaret etti
Kömür sahası devri protokolü imzalandı
Kömür sahası devri protokolü imzalandı
Kızılay’dan yardım
Kızılay’dan yardım
Fransa’dan heyet geliyor
Fransa’dan heyet geliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim