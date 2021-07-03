TKDK-Borsa dayanışması

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Türker, Yozgat Ticaret Borsası'na yaptığı ziyarette Oda Başkanı Mehmet Erkekli ile bir araya geldi. Türker, ziyaret esnasında yeni hizmet binasına hayırlı olsun dilekleri iletilirken, Yozgat Ticaret Borsası üyelerinin tarım ve hayvancılık alanlarında katma değer sağlayabileceği projeleri konusunda da bilgi verdi. TKDK tarafından verilen destekler hakkında bilgi veren Türker, TKDK ve Ticaret Borsası’nın geliştirilebileceği ortak projeler konusunda da fikir alışverişinde bulunduklarını altını çizdi. •Ahmet Ayverdi•