TKDK Bilgilendirdi

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü, 9’uncu Başvuru Çağrı İlanı Bilgilendirme toplantılarına başladı. TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğünden verilen bilgide, ‘’Dünyamızın yaşadığı bu zorlu süreçte tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerimizi video konferans bağlantısıyla gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi’’ denildi.

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü, bayram sonrasında da bu tip bilgilendirme etkinliklerinin sürdürüleceğini duyurdu.