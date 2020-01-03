TKDK Başvuruları kabul etmeye başladı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 25 Kasım 2019 tarihinde sekizinci başvuru çağrı ilanına çıkıldı. Başvuru kabulüne ilişkin çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgili olduğu bildirildi. Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağının, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu olduğu açıklandı. Başvuru çağrı ilanı kapsamında ‘Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar’ tedbirinden yalnızca makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvuruların kabul edildiği duyuruldu. Başvuruların 31 Ocak 2020, saat 18:00’de sona ereceği ifade edildi.