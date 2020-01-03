Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115932
ALTIN
293.415
DOLAR
5.9552
STERLİN
7.8315
EURO
6.6511

TKDK Başvuruları kabul etmeye başladı

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü,  sekizinci başvuru çağrı ilanı kapsamında, proje başvuru ve kabul işlemlerinin dün itibariyle başladığını duyurdu.

TKDK Başvuruları kabul etmeye başladı

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü,  sekizinci başvuru çağrı ilanı kapsamında, proje başvuru ve kabul işlemlerinin dün itibariyle başladığını duyurdu.

03 Ocak 2020 Cuma 04:04
TKDK Başvuruları kabul etmeye başladı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 25 Kasım 2019 tarihinde sekizinci başvuru çağrı ilanına çıkıldı. Başvuru kabulüne ilişkin çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgili olduğu bildirildi.  Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağının, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu olduğu açıklandı. Başvuru çağrı ilanı kapsamında ‘Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar’ tedbirinden yalnızca makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvuruların kabul edildiği duyuruldu. Başvuruların 31 Ocak 2020, saat 18:00’de sona ereceği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
TKDK Başvuruları Kabul Etmeye Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ANKARA’YA KADAR GiDERiZ!
ANKARA’YA KADAR GiDERiZ!
BiLGi VERDiLER
BiLGi VERDiLER
Karlı dönem başlıyor
Karlı dönem başlıyor
Sarıkaya’da Fotoğraf Yarışması
Sarıkaya’da Fotoğraf Yarışması
Toprağa verildi
Toprağa verildi
Tekstilde söz sahibi olduk
Tekstilde söz sahibi olduk
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim