TiYATROYU SEVDiLER

Çayıralan Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu Konferans Salonunda Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, izledikleri oyunla kahkahaya boğuldu. ‘Renkli Dünyalar’ isimli müzikli danslı çocuk oyunu öncesinde Fuat Dilek´in sunduğu sihirbazlık gösterileri tüm katılımcıların pür dikkat izlemesine yol açtı. Dilek, gösterdiği sihirbazlık gösterilerinin aslında el çabukluğu ve göz yanılmasından ibaret olduğunu ve gösterileri nasıl yaptığını tüm izleyenlere tek tek anlattı. Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik, Yaşlı Baloncu rolünde, Fuat Dilek afacan ve yaramaz öğrenci rolünde, Mustafa Bıdıl ise başarılı, çalışkan ancak fakirlikten okuyamayan öğrenci rolünde sahne aldı. Tiyatro gösterisi sonunda Yeşilçam Oyuncusu İhsan Gedik ve emektar eğitimci Mustafa Bıdıl ile Fuat Dilek, daha sonra Çandır ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Konferans Salonunda İlkokul ve Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.