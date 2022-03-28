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Tiyatrocuları unutmadılar

AK Parti Yozgat İl Başkan Yardımcıları Nurullah Nurdoğan, Ahmet Nuri Özel, Nurdan Taşarsu ve Ahmet Mithat Çakıroğlu 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle Yozgat Sanat Tiyatrosuna ve Tiyatro Sürmeli Topluluğunu ziyaret etti.

28 Mart 2022 Pazartesi 00:32
Tiyatrocuları unutmadılar

Ziyarette, Yozgat'ta tiyatro sanatına verdikleri emek ve katkılar için Tiyatro Sürmeli Sanat Yönetmeni Soner Tümgan ve Yozgat Sanat Tiyatrosu Yönetmeni Burak Öngel'e teşekkür plaketi takdim ettiler. 
AK Parti teşkilatı, tiyatro sanatına ömrünü adamış tüm sanatçıların 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününü kutladı.
 

Son Güncelleme: 27.03.2022 19:48
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