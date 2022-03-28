Tiyatrocuları unutmadılar

Ziyarette, Yozgat'ta tiyatro sanatına verdikleri emek ve katkılar için Tiyatro Sürmeli Sanat Yönetmeni Soner Tümgan ve Yozgat Sanat Tiyatrosu Yönetmeni Burak Öngel'e teşekkür plaketi takdim ettiler.

AK Parti teşkilatı, tiyatro sanatına ömrünü adamış tüm sanatçıların 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününü kutladı.

