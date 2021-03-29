TiYATROCULAR UNUTULMADI

İl Başkanı Yusuf Başer, Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Yozgat’ta faaliyetini sürdüren Yozgat Sanat Tiyatrosu ve Tiyatro Sürmeli sahnelerini ziyaret ederek, başarı diledi. Başer, her zaman sanatın ve sanatçıların yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi. Yozgat’ta 1995 yılında kurulan 'Yozgat Belediyesi Deneme Tiyatrosu' sonraki yıllarda profesyonel olabilmenin de ilk adımı attı. 1998 yılında Yozgat'ta ilk profesyonel tiyatro topluluğu 'Yozgat Sürmeli Tiyatrosu' ismiyle hayata geçirildi. Halen Yozgat'ta Tiyatro Sürmeli ve Yozgat Sanat Tiyatrosu her yıl en az bir oyunu sahnelemeye devam ederken, pandemi tedbirleri nedeniyle hazırladıkları oyunları bir türlü sahneye koyup, seyirciyle buluşturamadı. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nüfusuna göre en fazla tiyatro izleyen illerin arasında yer alan Yozgat’ta bu sevgi giderek artarken, toplulukların oyunlarını sahneleyebilecekleri bir salona olan ihtiyaç da halen devam ediyor. Yozgat Sanat Tiyatrosu Yönetmeni Burak Öngel, Tiyatro Sürmeli Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Soner Tumgan da kendilerini ziyarete gelen AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer’e bu eksikliği iletip, destek istedi.