Tiyatro Yarışması

İl Birinciliği Yarışması ‘Değerler Eğitimi’ konularında dram ve komedi türlerinde düzenlendi. Yarışmada, gençler tarafından sahnelenen oyunlar ilgi ile takip edildi. Yarışmada, İrade-i Milliye tiyatro grubu birinci oldu. Yarışmaya katılan tiyatro topluluklarına ve birinci gelen gruba Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz tarafından teşekkür edilip, katılım belgesi verildi.
24 Şubat 2019 Pazar 21:05
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