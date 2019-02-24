Tiyatro Yarışması

İl Birinciliği Yarışması ‘Değerler Eğitimi’ konularında dram ve komedi türlerinde düzenlendi. Yarışmada, gençler tarafından sahnelenen oyunlar ilgi ile takip edildi. Yarışmada, İrade-i Milliye tiyatro grubu birinci oldu. Yarışmaya katılan tiyatro topluluklarına ve birinci gelen gruba Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz tarafından teşekkür edilip, katılım belgesi verildi.