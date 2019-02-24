Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103186
ALTIN
227.073
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9396
EURO
6.0307

Tiyatro Yarışması

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından ‘Kültür ve Sanat Yarışmaları’ kapsamında düzenlenen gençler arası ‘Tiyatro’ yarışması ilgi gördü.

Tiyatro Yarışması

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından ‘Kültür ve Sanat Yarışmaları’ kapsamında düzenlenen gençler arası ‘Tiyatro’ yarışması ilgi gördü.

24 Şubat 2019 Pazar 21:05
21 Okunma
Tiyatro Yarışması

İl Birinciliği Yarışması ‘Değerler Eğitimi’ konularında dram ve komedi türlerinde düzenlendi. Yarışmada, gençler tarafından sahnelenen oyunlar ilgi ile takip edildi. Yarışmada, İrade-i Milliye tiyatro grubu birinci oldu. Yarışmaya katılan tiyatro topluluklarına ve birinci gelen gruba Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz tarafından teşekkür edilip, katılım belgesi verildi. 

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YOZGAT HAZIR
YOZGAT HAZIR
Vergi bilinci artırılmalı
Vergi bilinci artırılmalı
Akülü Sandalye Hastanesi
Akülü Sandalye Hastanesi
Oktay’dan yaralı askerlere ziyaret
Oktay’dan yaralı askerlere ziyaret
Tarhan, Aileyi anlattı
Tarhan, Aileyi anlattı
Sendika üyeleri toplandı
Sendika üyeleri toplandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim