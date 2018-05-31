Tiyatro Sürmeli seyirci karşısında

Kurulduğu günden bu yana tiyatroyu Yozgat halkına sevdiren ve benimseten Tiyatro Sürmeli kuruluşunun 19. Yılında “Benim Adım Elif” adlı tek perdelik buruk güldürü oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla sergilenen oyun önceki gün Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi Salonunda seyirci karşısına çıktı. Tiyatro severlere yine özel bir oyun ile merhaba diyen Tiyatro Sürmeli Genel Sanat Yönetmeni Soner Tumgan, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Yozgat halkına bugüne kadar verdikleri maddi ve manevi desteğe teşekkür etti. Tumgan, ‘Tiyatro Sürmeli Ailesi olarak 19. Kuruluş yıldönümümüzü kutluyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Önceki günde yine özel ve güzel bir oyunla seyirci karşısına çıktık. Oyunumuz ücretsiz olarak Haziran ayı içerisinde belirli takvimlerde oynanmaya devam edecek. Tüm tiyatro severleri oyunumuza davet ediyoruz’ dedi.

“Benim Adım Elif” adlı oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu Soner Tumgan yaparken yardımcı rollerde ise Hacı Hatipoğlu, Yiğit Gültekin, Burak Özek ve Büşra Kuş yer aldı. Teknik ekipte ise Cengiz Akdemir, Faruk Keşke ve Erkan Sevim yer aldı.