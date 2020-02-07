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Tiyatro çalışması

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sorgun Gençlik Merkezi’nde tiyatro provalarına başlanıldı.

Tiyatro çalışması

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sorgun Gençlik Merkezi’nde tiyatro provalarına başlanıldı.

07 Şubat 2020 Cuma 03:23
Tiyatro çalışması

 Sorgun Gençlik Merkezi tiyatro ekibine katılmak isteyen genç yeteneklerin başvuru yapması istendi. Merkezde devam eden çalışmalar sonucunda belirlenecek bir oyunun sahnelenmek üzere hazırlanacağı kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Tiyatro çalışması
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