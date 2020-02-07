Tiyatro çalışması

Sorgun Gençlik Merkezi tiyatro ekibine katılmak isteyen genç yeteneklerin başvuru yapması istendi. Merkezde devam eden çalışmalar sonucunda belirlenecek bir oyunun sahnelenmek üzere hazırlanacağı kaydedildi.
07 Şubat 2020 Cuma 03:23
YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sorgun Gençlik Merkezi’nde tiyatro provalarına başlanıldı.
Sorgun Gençlik Merkezi tiyatro ekibine katılmak isteyen genç yeteneklerin başvuru yapması istendi. Merkezde devam eden çalışmalar sonucunda belirlenecek bir oyunun sahnelenmek üzere hazırlanacağı kaydedildi.