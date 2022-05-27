Tırda uygulamalı eğitim

Protokol kapsamında uygulamaya konulan Mobil Trafik Eğitim Tırı Atatürk ve Erdoğan Akdağ İlköğretim Okulu bahçelerine konuşlandırılarak iki okuldaki öğrencilere eğitim verildi. Okulların bahçesinde oluşturulan mini trafik alanında da öğrencelere akülü arabalar ile trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü trafik personelleri tarafından trafik bilincini küçük yaşta aşılamak, geleceğin sürücü adaylarını, trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmek amacıyla yapılan uygulamalı eğitimde öğrencilere yaya geçidi, kırmızı ışık, emniyet kemerinin önemi, trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarında ve yolculuklarda uyulması gereken kurallar ve acil durumlarda aranacak numaralar ile ilgili teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. •İhsan Çelikkaya•