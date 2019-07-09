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TIP MEZUN VERDi

ANKARA Hacettepe Üniversitesi ile yapılan protokol gereği, eğitimlerini sürdüren Bozok Üniversitesi’nin 28 Tıp Fakültesi öğrencisi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

TIP MEZUN VERDi

ANKARA Hacettepe Üniversitesi ile yapılan protokol gereği, eğitimlerini sürdüren Bozok Üniversitesi’nin 28 Tıp Fakültesi öğrencisi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

09 Temmuz 2019 Salı 00:00
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TIP MEZUN VERDi

Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Rektör Karadağ, Tıp eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrencileri tebrik ederek, diplomalarını verdi. Mezun olmanın haklı gururunu öğrenciler ile birlikte yaşayan Karadağ, “Bozok Üniversitesi ailesi olarak, mezunlarımızın vatanımıza, milletimize, devletimize faydalı birer insan olarak çok önemli görevler üstleneceklerine inanıyoruz. Bugün mezun olmanın haklı gururunu yaşayan 28 öğrencimizin her birini ayrı ayrı kutluyor bundan sonraki yaşantılarında başarılar diliyorum’’ dedi.

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