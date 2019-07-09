TIP MEZUN VERDi

Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Rektör Karadağ, Tıp eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrencileri tebrik ederek, diplomalarını verdi. Mezun olmanın haklı gururunu öğrenciler ile birlikte yaşayan Karadağ, “Bozok Üniversitesi ailesi olarak, mezunlarımızın vatanımıza, milletimize, devletimize faydalı birer insan olarak çok önemli görevler üstleneceklerine inanıyoruz. Bugün mezun olmanın haklı gururunu yaşayan 28 öğrencimizin her birini ayrı ayrı kutluyor bundan sonraki yaşantılarında başarılar diliyorum’’ dedi.