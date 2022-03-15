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TIP BAYRAMINI KUTLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hastanede sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, personelin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

15 Mart 2022 Salı 00:35
TIP BAYRAMINI KUTLADI

Akşener’e ziyarette İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı hemşehrimiz Profesör Dr. Taner Demirer de eşlik etti.  İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tıp Bayramı dolayısıyla kentteki özel hastane sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Akşener, çiçek verip, birlikte pasta keserek, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Akşener, koronavirüs salgını döneminde doktorundan hemşiresine tüm sağlık çalışanlarının yoğun çaba sarf ettiğini söyleyerek, herkese teşekkür etti. Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayan Demirer, “ Hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın dostu ve ablası sayın Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile Ankara’da bir hastanemizde doktorlarımızı ziyaret edip 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladık” dedi. 
 

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