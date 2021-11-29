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Tinel Başkanvekili oldu

Yozgat Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği toplantısında Nuri Tinel yeniden Başkanvekilliği görevine seçildi.

29 Kasım 2021 Pazartesi 00:57
Tinel Başkanvekili oldu

 Birlik toplantısı Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında toplanarak, gündemindeki maddeleri görüştü. Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, birlik seçimleri de yapıldı. Birlik Başkanlığına Belediye Başkanı Celal Köse, Başkan Vekilliğine ise Yozgat Belediye Meclisi Daimi Encümen Üyesi Nuri Tinel, Katip üyeliklere, Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç ve Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş yeniden seçildi. Birliğin, gelir gider bütçesi, birlik üyesi ilçe ve beldelerin çöplerinin taşınması, entegre tesisinin elektrik üretiminin daha da artırılması konuları da ele alındı.

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