Ticaret Borsası denetlendi

TOBB tarafından oda, borsa faaliyetlerinin iş dünyası nezdindeki saygınlığını arttırılması, odalar ve borsalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesi, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve Türk oda, borsa sisteminin Avrupa oda, borsalar sistemine uyumunun sağlanmasını amaçlayan Akreditasyon Sistemi kapsamında, Boğazlıyan Ticaret Borsası'nın denetimi gerçekleştirildi.

TOBB Akreditasyon Kurumu adına bağımsız denetçi kuruluş Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.’den Denetçi Pınar Çekirdek gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen denetimde Boğazlıyan Ticaret Borsası akreditasyon standardını oluşturan yönetim ve oda, borsa mevzuatı, mali yönetim, insan kaynakları yönetimi, iş planlaması ve yönetimi, haberleşme ve yayınlar, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı, üye ilişkileri, kalite, iletişim ağı, politika ve temsil, bilgi, danışmanlık ve destek, iş geliştirme ve eğitim, borsacılık faaliyetleri başlıkları altındaki kriterler denetlendi.

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, denetimde Ticaret Borsası'nın kuruluşu, yapısı, faaliyetleri ve projeleri ile ilgili bilgiler vererek Borsanın stratejik plan ve hedefleri hakkında bilgi aktarımında bulundu.

Akreditasyon denetiminin açılış toplantısına Ticaret Borsası Yönetim Kurul Başkanı Harun Halıcı, Borsa Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aktaş, Hamis Alpaslan Coşar, Genel Sekreter Ali Ayık, Akretidasyon Sorumlusu Nesrin Avcı, Laboratuar Sorumlusu Nevin Güler Yalman ve Haberleşme Sorumlusu Orhan Canagir katıldı.