Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115147
ALTIN
164.243
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.3283
EURO
4.6547

Ticaret Borsası denetlendi

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Boğazlıyan Ticaret Borsası Akreditasyon denetimine tabi tutuldu.

Ticaret Borsası denetlendi

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Boğazlıyan Ticaret Borsası Akreditasyon denetimine tabi tutuldu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
3 Okunma
Ticaret Borsası denetlendi

TOBB tarafından oda, borsa faaliyetlerinin iş dünyası nezdindeki saygınlığını arttırılması, odalar ve borsalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesi, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve Türk oda, borsa sisteminin Avrupa oda, borsalar sistemine uyumunun sağlanmasını amaçlayan Akreditasyon Sistemi kapsamında, Boğazlıyan Ticaret Borsası'nın denetimi gerçekleştirildi.
TOBB Akreditasyon Kurumu adına bağımsız denetçi kuruluş Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.’den Denetçi Pınar Çekirdek gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen denetimde Boğazlıyan Ticaret Borsası akreditasyon standardını oluşturan yönetim ve oda, borsa mevzuatı, mali yönetim, insan kaynakları yönetimi, iş planlaması ve yönetimi, haberleşme ve yayınlar, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı, üye ilişkileri, kalite, iletişim ağı, politika ve temsil, bilgi, danışmanlık ve destek, iş geliştirme ve eğitim, borsacılık faaliyetleri başlıkları altındaki kriterler denetlendi.
Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, denetimde Ticaret Borsası'nın kuruluşu, yapısı, faaliyetleri ve projeleri ile ilgili bilgiler vererek Borsanın stratejik plan ve hedefleri hakkında bilgi aktarımında bulundu.
Akreditasyon denetiminin açılış toplantısına Ticaret Borsası Yönetim Kurul Başkanı Harun Halıcı, Borsa Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aktaş, Hamis Alpaslan Coşar, Genel Sekreter Ali Ayık, Akretidasyon Sorumlusu Nesrin Avcı, Laboratuar Sorumlusu Nevin Güler Yalman ve Haberleşme Sorumlusu Orhan Canagir katıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Maliyeciler yılı değerlendirdi
Maliyeciler yılı değerlendirdi
Bektaş güven tazeledi
Bektaş güven tazeledi
NEREDE BİLMİYORUZ!
NEREDE BİLMİYORUZ!
YOLUMUZU UNUTMAYIN!
YOLUMUZU UNUTMAYIN!
Erciyes'te kayak heyecanı
Erciyes'te kayak heyecanı
Engelli araçlarına şarj istasyonu
Engelli araçlarına şarj istasyonu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim