Tıbbi Maske Üretimi

SARIKAYA ilçesinde Korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlara dağıtılmak üzere Şehit Suat Akıncı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde üretilen maskelerin ilk partisi 4 bin adet maske Sarıkaya Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına teslim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, ‘’Maske dikiminde gönüllü olarak çalışan usta öğretici öğretmenlerimize, hanım kardeşlerimize emekleri ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederim’’ dedi. Üretilen maskelerin hastanede sterilize edildikten sonra, kullanıma hazır hale geleceği bildirildi.

ÇEKEREK ilçesinde Korona Virüsün neden olduğu üst solunum yolu rahatsızlıklarını önlemek amacıyla üretilen maskeler Devlet Hastanesine teslim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğreticiler ve gönüllü ekiplerce bir haftada bin 300 maskenin üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Akkan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Parlak ile birlikte üretilen maskelerin teslimatını Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi Başhekimi Duran Yalçın’a yaptı. Akkan, ‘’Haftada 10 bin adet maske üretiminin planlandı ve gelecek haftalarda teslimatları yapılacak. Maske üretiminde emeği geçen Halk Eğitim Merkezi çalışanlarına ve gönüllülerine sonsuz teşekkürlerini sunuyorum’’ dedi.

BOĞAZLIYAN ilçesinde ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kapsamında Milli Seferberlik ruhuyla hareket edildiği belirtildi. Bu kapsamda, Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların maskeye kolay ulaşması için günlük 500-600 adet, hedefte ise şimdilik toplam 20 bin adet dağıtmak üzere tek kullanımlık cerrahi maske ürettikleri kaydedildi. Evde üretim yapan gönüllü kadınlara çocukların da yardım ederek destek verdiği öğrenildi.

