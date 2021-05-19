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Tezel, Kırşehir’de de dikkat çekiyor

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünde başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Orman Mühendisi Hasan Tezer, Şube Müdürü olarak atandığı Kırşehir’de de önemli çalışmalara imza atıyor.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:09
Tezel, Kırşehir’de de dikkat çekiyor

YOZGAT Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünde görev yaparken, Kırşehir Şube Müdürlüğü görevine atanan Orman Mühendisi Hasan Tezer, başarılı çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yozgat’ta görev yaptığı dönem içerisinde doğa koruma ve tanıtımına yönelik çalışmalarda yer alan Hasan Tezer, Kırşehir’e DKMP Şube Müdürü olarak atandı. Kısa süre önce görevine başlayan Tezer, ayağının tozu ile Kırşehir’de önemli çalışmalar arasında yerini aldı. Tezel, Kırşehir’in Mucur ilçesine bağlı Obruk köyündeki göletin, biyolojik çeşitlilik açısından izlenmek üzere hazırlanan projede yerini aldı. Kırşehir Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter çalışmaları kapsamında yürütülen proje ile Obruk Köyünde bulunan gölet, biyolojik çeşitlilik açısından izlenme alanı olarak belirlendi. Köylüleri bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulması amacıyla Mucur Kaymakamı Faruk Erdem, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker, Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hasan Tezer, Mucur İlçe Jandarma Komutanı Osman Köylüce ile birlikte köye gitti. Kaymakam Erdem ve beraberindekiler Obruk köyünde bulunan, aynı zamanda kesin korunacak sit alanı olarak ilan edilen Obruk Gölü’nde incelemelerde bulunuldu. Kaymakam Erdem, Obruk Gölünün doğal yapısı ile biyolojik çeşitliliğine ilişkin koruma çalışmaları, farkındalık faaliyetleri ve bu konunun önemi hususlarında köylülerle bilgi paylaşımında bulundu.

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