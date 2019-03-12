TEŞViKLER ANLATILDI

Vali Çakır, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün vatan sevdalılarının bir tek isteği var, o da ekstradan bir kişi dahi olsa istihdamı artırmak. Yozgat olarak elimizden geleni yapacağız. İŞKUR ve SGK bu istihdam planı çerçevesinde çalıştılar. İşverenlerimizin bu istihdam teşviklerinden yararlanmaları için her türlü kolaylık sağlanmış durumda. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğinizi düşünüyorum” dedi.

Girişimci kadınlara da seslenen Vali Çakır, kadınların çalışma hayatında daha sağlam adımlarla ilerlediğini ve teşvikleri daha yakından takip ettiğini söyledi. Vali Çakır, “Memleketimizin kurtuluşu ve refaha ermesi genç girişimciler ile kadınlarımız sayesinde olacak. Yaptığınız hiçbir işi hafife almayın. Alınan küçük bir teşvikle bile başlayıp, daha sonra işleri büyüterek yanında 20-30 kişi çalıştıranlar var” şeklinde konuştu.

Vali Kadir Çakır, istihdam teşviklerinin 2019 yılında da devam edeceğinin altını çizdi. Çakır, ‘’Şüphesiz ki ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu teşvikler, ilimizde işsizliğe çare olacak, işsizlik oranı azalacaktır. Temennimiz Yozgat’ın daha güzel, daha yaşanabilir olması, yaşam alanlarının genişlemesi, sosyal hayatın renkli olması, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda daha da gelişmesidir. Artan istihdamın yanı sıra Hızlı Trenin faaliyete geçmesi ve Havalimanı inşaatının tamamlanması ile birlikte Yozgat’ta göçü tersine çevirecektir. İnşallah birlik ve beraberlik içinde Yozgat’ta güzel istihdam alanları oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.

İşverenlerin yoğun katılım gösterdiği toplantıda, İŞKUR ve SGK iş uzmanları tarafından işverenlere istihdamı artırmalarına yönelik devletin sunmuş olduğu teşviklerle ilgili sunum yapıldı.