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Teşvikler Anlatıldı

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR işbirliğinde ‘artı istihdam’ konusunda devlet teşvikleri anlatıldı.

Teşvikler Anlatıldı

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR işbirliğinde ‘artı istihdam’ konusunda devlet teşvikleri anlatıldı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:21
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Teşvikler Anlatıldı

Yozgat İŞKUR Müdürü Taner Yıldız, artı istihdam projesinin hem işsizlere hem de işverenlere büyük katkı sunduğunu söyledi. Projenin özellikle imalat sektöründe çalışan kadınlar için önemli avantajlar getirdiğini dile getiren Yıldız, "İmalat sektöründe çalışan kadınlara, günlük 70 lira ücretin yanı sıra 1-5 yaş arası çocukları varsa her çocuk için 400 lira kreş ücreti verilmektedir" dedi. Yıldız, Türkiye’de yüzde 17,8 düzeyinde olan genç işsizliğin azaltılması, üniversite mezunu gençlerin iş gücü piyasasında kalıcı istihdamının sağlanması amacıyla çalışmalar yapıldığına değinerek, nitelikli iş gücü talebinde bulunan işverenlerin de aradığı özelliklere sahip elemanların yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Yüksekokul veya fakültelerden son iki yılda mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençlerin mezun oldukları alanlarda işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanmalarının sağlanacağını vurgulayan Yıldız, "Sektör kısıtlaması olmadan 6 aylık program sonrasında işverenler, bu kişileri mevcut işbaşı eğitim programlarındaki gibi 6 ay boyunca istihdam edecek. Bu katılımcılar için ilk altı ay net asgari ücretin yüzde 50’si kadar tutarı, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Zorunlu istihdam sürecinden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi ve yeni bir sözleşme imzalanması halinde net asgari ücretin yüzde 25'i kadar ücret desteği bir yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaya devam edilecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin 6 aylık işbaşı eğitim programından sonra en az 1,5 yıl daha istihdamda kalması sağlanacak" diye konuştu.  

Anahtar Kelimeler:
Teşvikler AnlatıldıIşkur
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