Teşvikler anlatıldı

Yerköy-Sivas yüksek hızlı tren üst yapı inşaatı firması Yapı-Merkezi yetkilileri ile bir araya gelen Yıldız, istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu, istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalara da start verildi. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personellerinin de, eylem planı çerçevesinde olan kadın, genç ve engelli istihdamının artırılmasına yönelik işyeri ziyaretlerine devam ettikleri açıklandı.

GİRİŞİMCİ OLACAKLAR

Öte yandan Yozgat’ta iş kurmak isteyen vatandaşlara yönelik girişimcilik kursları devam ediyor. Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası, Çekerek Belediyesi, Şefaatli Ticaret Odası ve Aydıncık Belediyesi işbirliği yaparak girişimcilik kursları düzenleyecek. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerler alacakları belge ile KOSGEB tarafından verilen hibe desteğine başvuru yapabilecekler. Ayrıca engelli ve eski hükümlü vatandaşlardan girişimcilik belgesini alanlar İŞKUR’a da hibe için başvuru yapabilecekler. Her bir kurstan 25 vatandaş yararlanabilecek.