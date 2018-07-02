TEŞViKLER ANLATILDI

Yıldız, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işverenler başta olmak üzere il genelindeki tüm işverenleri ziyaret ederek, bu yıl artı 2 istihdam hedefiyle getirilen teşvikleri ayrıntılı bir şekilde tanıtmaya devam etti. Yıldız, getirilen bu teşviklerle imalat ve bilişim harici sektörlerde teşvik geçen yıl olduğu gibi bu yılda aynen devam ettiğini, asgari ücretli için oluşacak sigorta primi ve 883 lira tutarındaki vergisinin tamamının devlet tarafından ödeneceğini kaydetti. Yıldız, ‘’İmalat veya Bilişim sektöründe hizmet veren işverenlerimiz ise sigortalının 5 bin 412 liraya kadar olan prim esas kazan tutarı için ödeyecekleri 2 bin 29,5 liraya kadar olan sigorta primi İŞKUR tarafından ödenecektir’’ dedi.

Yıldız, bu teşvik uygulamasının 1 Ocak 2018 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsadığını, teşvik şartlarını taşıyıp istihdam edilen her sigortalı için 12 ay süre ile uygulanacağının altını çizdi. Yıldız, ‘’Ancak özel politika gerektiren gruplarımızın işgücüne katılımlarını artırmak adına istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya İŞKUR’a kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır’’ diye konuştu.

