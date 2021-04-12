TEŞViKLER ANLATILDI

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, teşviklerin ve mevzuat değişikliklerinin en hızlı şekilde iş gücü piyasasındaki paydaşlarla paylaşılması için şirketler arası bir iletişim ağına ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı. Yıldız, ‘’Bu kapsamda 2020 yılı başında bu ihtiyacı karşılamak için işverenlerimizle görüştük, bu platforma katılmak isteyen ilimiz genelinde İnsan Kaynakları Personelleri ile şirketlerin işe alım sürecini yöneten personellerin dahil olduğu bir bilgi ağı oluşturduk. Fakat pandeminin olumsuz etkilerinden dolayı bu etkinlikler belirli süre durmuştu. Şimdi ise tekrardan faaliyete geçiriyoruz’’ dedi. Yıldız, platformun işverenlere sağlayacağı faydalara dikkat çekerek, kurum faaliyetleri ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirme, işletmelere yönelik hizmetlerin ve farkındalığın geliştirilmesi, meslek grupları arasında işbirliğinin sağlanması, geliştirilmesi gibi konularda işverenlere destek verileceğini belirtti. Yıldız, insan kaynakları sorunlarının tartışıldığı, çözümler geliştirildiği, ortak aklın, uzmanlaşmanın sağlanması amacıyla iletişim ağı oluşturulması, bu iletişim ağıyla güncel konularının paylaşılması ile işe alım sürecini yönetenlerin ihtiyaç duyduğu çeşitli güncel konularda eğitimler, seminerler, programlar düzenlenmesi hususunda etkinliklere devam edeceklerinin altını çizdi.