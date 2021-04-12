Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1393
ALTIN
458.362
DOLAR
8.1660
STERLİN
11.2099
EURO
9.7073

TEŞViKLER ANLATILDI

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından kurulan ‘İnsan Kaynakları Platformu’ Bozok66 Online ortamında işverenlerle buluşarak, İstihdam ve Teşvik Programları konulu etkinlik düzenledi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:13
TEŞViKLER ANLATILDI

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, teşviklerin ve mevzuat değişikliklerinin en hızlı şekilde iş gücü piyasasındaki paydaşlarla paylaşılması için şirketler arası bir iletişim ağına ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı. Yıldız, ‘’Bu kapsamda 2020 yılı başında bu ihtiyacı karşılamak için işverenlerimizle görüştük, bu platforma katılmak isteyen ilimiz genelinde İnsan Kaynakları Personelleri ile şirketlerin işe alım sürecini yöneten personellerin dahil olduğu bir bilgi ağı oluşturduk. Fakat pandeminin olumsuz etkilerinden dolayı bu etkinlikler belirli süre durmuştu. Şimdi ise tekrardan faaliyete geçiriyoruz’’ dedi. Yıldız, platformun işverenlere sağlayacağı faydalara dikkat çekerek, kurum faaliyetleri ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirme, işletmelere yönelik hizmetlerin ve farkındalığın geliştirilmesi, meslek grupları arasında işbirliğinin sağlanması, geliştirilmesi gibi konularda işverenlere destek verileceğini belirtti. Yıldız, insan kaynakları sorunlarının tartışıldığı, çözümler geliştirildiği, ortak aklın, uzmanlaşmanın sağlanması amacıyla iletişim ağı oluşturulması, bu iletişim ağıyla güncel konularının paylaşılması ile işe alım sürecini yönetenlerin ihtiyaç duyduğu çeşitli güncel konularda eğitimler, seminerler, programlar düzenlenmesi hususunda etkinliklere devam edeceklerinin altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
TEŞViKLER ANLATILDI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OKTAY, SARAYKENT’i DiNLEDi
OKTAY, SARAYKENT’i DiNLEDi
Savcı, kazada yaralandı
Savcı, kazada yaralandı
EBEDiLEŞTiRDi
EBEDiLEŞTiRDi
176 YILLIK GURUR
176 YILLIK GURUR
Polis Haftasına özel işaret dili ile kutlama
Polis Haftasına özel işaret dili ile kutlama
Eğitimcilerden ziyaret
Eğitimcilerden ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim