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Testi Kebabı tanıtıldı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Dışarıdan gelen vatandaşlarımıza hem kendi yapacakları ortamı sunuyoruz hem de hazır testi kebaplarından ikram ediyoruz" dedi.

19 Mayıs 2020 Salı 03:10
Testi Kebabı tanıtıldı

YOZGAT’ın tescilli yöresel lezzetlerinden testi kebabı, yapılışı, pişirilmesi, sunumu ve damak çatlatan lezzetiyle ramazan ayında da iftar sofralarını süslüyor. Kentte genellikle misafirlere ikram edilen en önemli yemeklerin başında gelen testi kebabı, kendine has lezzetiyle ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasındaki yerini alıyor.  Kebap için ilk önce kuru soğan, domates ve biber doğranarak sarımsakla bir kaba konuluyor. Kuzu etiyle birleşen sebzelere baharatları da konduktan sonra harmanlanıyor ve malzemeler testilere yerleştiriliyor. Tereyağı ve defneyaprağı ilave edildikten sonra testinin ağzı kapatılarak kebap pişirilmeye hazır hale getiriliyor. Meşe kömürüyle yakılan ateşte 2,5 saat kalan testi kırıldıktan sonra kebap servis ediliyor.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kentte hayvancılık ve kuzu yetiştiriciliğinin yaygın olmasının et yemeklerindeki çeşitliliğe de yansıdığını söyledi.  Yozgat'ın coğrafi işaretli lezzetlerinden birinin de testi kebabı olduğunu belirten Köse, "Daha önceden hazırlanmış kuşbaşı kuzu eti sebzelerle testi içine atılır. Sonrasında yakılan ateşte yaklaşık 2,5 saat pişirilerek sunuma hazır hale getirilir. Testi kebabı tatmaya değer bir lezzettir. Tüm vatandaşlarımızı Yozgat'ta testi kebabını tatmaya davet ediyorum. Yozgat'ta doğup büyüyen herkes testi kebabının hazırlamasını ve yapılışını bilir. Dışarıdan gelen vatandaşlarımıza hem kendi yapacakları ortamı sunuyoruz hem de hazır testi kebaplarından ikram ediyoruz" diye konuştu.  

EVLERE PAKET SERVİS

Yozgat Belediyesi sosyal tesislerinde aşçılık yapan Durak Bilgin de testi kebabının yöresel lezzetlerinden biri olduğunu dile getirdi. Testi kebabının ramazanda da en çok tercih edilen yemeklerin başında geldiğini anlatan Bilgin, "Korona virüs nedeniyle işlerimiz aksasa da hizmet vermeye devam ediyoruz. Testi kebabı iftar sofralarının vazgeçilmezi haline geldi. Ancak burada hizmetimiz olmadığı için evlere paket servis gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Testi kebabı hazırlatan Kemal Can Ertuğrul da kebabın lezzetinin ramazanda daha farklı olduğunu vurgulayarak "Başka illerde insanlar piknikte mangal yaparken Yozgat'ta testi kebabı yapılıyor, çok da güzel oluyor" dedi.

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Testi Kebabı Tanıtıldı
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