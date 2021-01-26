TEST SURUŞU YAPILDI

ANKARA-Tiflis bağlantılı İpekyolu Yüksek Hızlı Tren ağının birinci ayağını oluşturan Ankara-Yozgat-Sivas hattındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından test sürüşlerine başlandı. Temeli 2009 yılında atılan Yüksek Hızlı Tren, sabah saat 08.00’da Ankara’dan Sivas’a gitmek üzere yola çıktı, saat 11.35’te Yozgat Merkez Divanlı istasyonuna ulaştı. 2008 yılında yatırım programına alınıp, 2009 yılının Mart ayı içerisinde Yozgat’ın Yerköy ilçesinde düzenlenen törenle temeli atılan Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattındaki çalışmalar tamamlandı. Ankara’dan sabah saat 08.00’da yola çıkan Hızlı Tren, Balışeyh bölgesine kadar mevcut tren yolundan geldi. Daha sonra yeni yapılan demiryoluna geçen Hızlı tren, Yozgat il sınırları içerisine giriş yaptığında Yerköy ilçesindeki istasyonda mola verdi. Daha sonra yoluna yeni demiryolu hattından devam eden hızlı tren, Sivas’a doğru yolculuğuna devam etti.

PERFORMANS TESTLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesinde performans testlerinin saat 08.00’de Ankara Yüksek Hızlı Tren Garından başlatıldığı belirtildi. Hızlı trenin söz konusu testleri yaparak Sivas’a ulaşacağı bildirildi. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesinde performans testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattın açılışının yapılarak işletmeye alınacağı ifade edildi. 14 Eylül 2020’den bugüne süregelen yükleme testlerinin başarı ile devam ettiği anımsatıldı. Açıklamada, ‘’Ankara-Balışeyh konvansiyonel hat kesimi ve devamında Balışeyh-Sivas yüksek hızlı tren hat kesimi üzerinde, yüksek hızlı tren setinin, imalatı tamamlanan demiryolu hattında, 25 KV 50 Hz elektrifikasyon katener hattı altındaki performansı ile hat üzerinde bulunan tüm sinyalizasyon sistemi, özellikle tren tespit sistemiyle olan etkileşiminin gözlemlenmesi amacıyla performans testi yapılacak” ifadelerine yer verildi. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile ilgili test çalışmalarına, hat ölçüm testleri, dinamik testler, ETCS Seviye 1 testleri ile devam edileceğini ve testlerin başarıyla tamamlanmasının akabinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının açılışının yapılarak işletmeye alınacağının da bilgisi aktarıldı. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada ise, Ankara-Yozgat- Sivas YHT hattında performans testleri başladığı hatırlatılarak, ‘’Ankara'dan çıkan tren 11.35'te Yozgat İstasyonu'ndan geçti. 404 kilometrelik tren hattında yaklaşık 66 kilometrelik uzunluğunda 46 tünel, 27,5 kilometre uzunluğunda 53 viyadük ve hat üzerinde 8 istasyon bulunuyor’’ denildi.