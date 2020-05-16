Test Bankası oluşturuldu

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, geleceğimizin teminatı olan gençlere yönelik yaptığı çalışmalarına bir yenisini ekledi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan 8. ve 12. sınıf öğrencilere yönelik test bankası oluşturma çalışmasında 55 öğretmen görev aldı. Öğretmenler, farklı alanlarda toplamda 2 bin 629 soru hazırladı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Soru hazırlama sürecine katkı sunan okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi. Aksoy, Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecilerinin, öğretmenlerle birlikte, uzaktan eğitim kapsamında öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, 12. ve 8. sınıflara yönelik deneme sınavları ve MEB'in hazırlayıp paylaşıma açtığı soruları verdiğini söyledi.