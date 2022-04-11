Teşkilatı ağırladılar

Anaokulunda görevli öğretmen Gülsüm Poyraz tarafından polis memurları okula davet edildi. Davetlerini kırmayarak okula gelen polis memurları öğrencilere boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177’nci yılında, Polis Haftasının kutlandığı etkinlikler çocukların hafızalarında güzel izler bıraktı. Polislerle sohbet eden öğrenciler keyifli zaman geçirdi. Polislere çiçek veren öğrenciler sordukları sorularla meraklarını giderdiler.•Selma Şahin•