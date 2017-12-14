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TEŞKiLATA TAZE KAN

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi 20’nci dönem Polis Adayları yemin ederek emniyet teşkilatına katıldı.

TEŞKiLATA TAZE KAN

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi 20’nci dönem Polis Adayları yemin ederek emniyet teşkilatına katıldı.

14 Aralık 2017 Perşembe 07:05
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TEŞKiLATA TAZE KAN

Yozgat’ta 5,5 aylık eğitimin sonunda 950 polis adayın katılımıyla gerçekleştirilen yemin töreninde, aileleri yalnız bırakmadı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, eğitim gördüğü süre zarfında polis adaylarının duygusal zekalarının yüksek olduğunun görüldüğünü söyledi. Vali Yurtnaç, polis adaylarına, hukukun üstünlüğü prensibini akıllarından çıkartmamaları tavsiyesinde bulunarak, ‘Adaleti sağlayarak, bu vatana hizmet edeceğinize yürekten inanıyorum. Milletimizi sizlere emanet ediyoruz. Hizmet ettiğiniz halkın, anneniz, babanız, kardeşiniz olduğunu düşününün. Eğer böyle yaparsanız hiçbir zaman başarıdan, güzellikten uzak kalmazsınız. Vazifenizi hissederek heyecanla yaparsınız ve hayat boyu millete, devlete hizmet edersiniz" dedi.
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Şaban Kütükoğlu ise, 1997 yılında kurulan okulun bu güne kadar, emniyet teşkilatına sayıları 10 binleri bulan, ülkesinin bölünmez bütünlüğüne inanan, gözünü kırpmadan, ülkesi için, bayrağı için, devleti için şehit olan polis memurları yetiştirdiğini, Türküye Cumhuriyeti var olduğu sürece de yetiştireceğinin altını çizdi. Polis adaylarının yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği töreni yaklaşık 5 bin kişi izledi. Konuşmaların ardından, dönem birincisi yaş kütüğüne plaket çıktı, ardından dereceye giren 10 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi. Öğrenciler yemin etti, keplerini havaya fırlatıp, birbirleriyle kucaklaştı, yakınlarıyla hasret giderdi. 
 

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