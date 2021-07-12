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TESİSTE SONA GELİNDİ

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Yozgat Ziraat Odası ile birlikte hazırladığı proje kapsamında planlanan Hububat Eleme ve Paketleme tesisinde sona gelindi.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 00:59
TESİSTE SONA GELİNDİ

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Konya Ovası Projesi (KOP) tarafından verilen mali destek ile yapımı planlanan ‘Hububat Eleme ve Paketleme’ tesisini gezdi, Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz'den tesis hakkında bilgi aldı. Yozgat’ın Sarıhacılı Mahallesi mevkiinde geçtiğimiz yılsonunda ihalesi yapılıp, yapımına başlanılan Tohum Eleme ve Paketleme tesisinin makinalarının montajı da tamamlandı. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Yozgat’ta yaşanılan eleme tesisi sıkıntısının yapımı tamamlanan bu tesisle giderileceğini söyledi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yozgat Ziraat Odası tarafından hazırlanan 1 milyon 184 bin lira proje bedeli bulunan tesis için KOP tarafından mali destek verildi. Yaklaşık saatte 7 ton işlem yapma kapasitesine sahip tesiste, baklagiller ve hububat elenip, paketlenecek.  

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TESİSTE SONA GELİNDİ
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