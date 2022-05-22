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TESiSTE SONA GELiNDi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, belediye tarafından ilçeye kazandırılan bin 200 metre kare kapalı, 6 bin 580 metre kare açık alana sahip olan Tıbbi Aromatik Bitkiler Paketleme Tesisinde sona gelindi.

22 Mayıs 2022 Pazar 00:49
TESiSTE SONA GELiNDi

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Belediyelerine ait uzun yıllardan beri atıl durumda olan eski belediye hangarlarını yöresel ürünlerin işleneceği, sağlık ve ticaret standartlarına uygun olarak paketleneceği bir tesis haline getirdiklerini söyledi. Tescil sürecini tamamladıkları GUPSE markası adı altında satışı yapılacak olan ürünlerin paketleneceği tesisin 3 blok halinde toplamda bin 200 metre kare kapalı, 6 bin 580 metre kare açık alandan oluştuğunu kaydeden Yalçın, ‘’Tesis içerisinde değirmen, granül ürünler paketleme makinası, toz ürünler paketleme makinası, sıvı ürünler paketleme makinası, mikser bulunmaktadır. Bakliyat ve kuru gıda, jel - sıvı- marmelat türü gıdalar ile toz gıdaların paketleneceği tesisimiz ilçemize değer katacak, yalnızca yurt içi değil, yurt dışında da bizim ürünlerimizin pazarlanmasına vesile olacaktır. Ayrıca kurulum sürecinde proje ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin makarna üretim ve paketleme tesisi, sebze- meyve kurutma ve paketleme tesisi de fabrika alanımız içerisinde bulunacaktır. Akdağmadeni Belediyesi üretim ve paketleme tesisinden çıkacak ürünlerin pazarlanması ve geniş kitlelere ulaştırılması içinde E-Ticaret (online satış) sitesi yapımı devam etmekte olup perakende satış ofisinde de ürünlerin satışı yapılmaktadır. İlçemize değer katacak, üretimi canlandıracak ve teşvik edecek, gelişen ürün çeşitliliği ile istikrarlı bir şekilde hizmet verecek tesisimiz bölgesinde kamu eliyle yapılan önemli üretim ve paketleme tesislerinden biri olacaktır. Üretken Belediyecilik, Üreten Akdağmadeni anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi. 
•Haber Merkezi•

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TESİSTE SONA GELİNDİ
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