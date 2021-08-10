Tesiste açılış hazırlığı

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Şefaatli İlçe Başkanı Yüksel Çelebi, Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, İl Genel Meclisi üyesi Abdullah Yalçınkaya ve ilçe yöneticileriyle birlikte GES yatırım alanını ziyaret etti. Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Çalışmaların yüzde 99 oranında tamamlanarak, önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını vurgulayan Karaca, belediye olarak kendi elektriklerini kendilerinin üreteceğini bildirdi. Karaca, yaklaşık 20 milyon liraya mal olan proje ile ilk etapta yıllık 4.5 milyon lira gelir elde etmeyi düşündüklerini kaydetti. İlçenin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için harekete geçtiklerine vurgu yapan Karaca, 50 dönüm alana kurulan güneş enerji sistemi ile kendi enerjisini üreterek elektrik tasarrufuna önemli bir katkı sağlayacaklarının altını çizdi. Karaca, ‘’50 dönüm arazi üzerine kurulan güneş enerji sistemi 2 megavat ticari amaçlı ve 1 megavat öz tüketime yönelik olacak. Hedefimiz toplamda 3.5 megavatlık bir enerjiye sahip olmak. Burada yaklaşık 20 milyona yakın bir yatırım söz konusu. Bu büyüklükte Yozgat genelinde belediyenin işletmiş olduğu güneş enerji sistemi yok. Toplamda 3.5 megavata tekabül edecek. Türkiye’de de sayılı projeler arasında, bunu ilçemize kazandırdığımız için mutluyuz” diye konuştu.