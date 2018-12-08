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Tesisleri gezdiler

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Ankara Bölge Müdür Yardımcısı Turgut Çangır, Yozgat Çamlığı Milli Parkı ile Fatih Tabiat Parkında tamamlanan yeni tesisleri gezip, bilgi aldı.

Tesisleri gezdiler

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Ankara Bölge Müdür Yardımcısı Turgut Çangır, Yozgat Çamlığı Milli Parkı ile Fatih Tabiat Parkında tamamlanan yeni tesisleri gezip, bilgi aldı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Tesisleri gezdiler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat İl Müdürü Cihan Eğilmez, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığının Milli Parkı’nı şehre yakışır hale getirilmesi noktasında yoğun çaba sarf edildiğini söyledi. Çamlık milli parkına yapılan ‘Doğa Eğitim Merkezi’ ve ‘Sosyal Tesis’ binası inşaatlarının tamamlanarak hizmete açıldığını bildiren Eğilmez, hizmet binasıyla ilgili çalışmalarda çevre düzenlemesi yapıldığını anlattı. Eğilmez, Fatih Tabiat Parkı Cevret Dündar Göleti kenarında yapılan tesisin de tamamlanarak, işletme hakkının Yozgat Belediyesi’ne verildiğini ifade etti. 

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