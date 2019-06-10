Tesislere yakın takip

Bölge Müdürü Okan Bal, beraberindeki teknik ekiple birlikte 2014 yılında tamamlanan 2 bin 310 dekarlık alanı sulu tarıma kavuşturan Sorgun Hoşumlu, 2015 yılında tamamlanan 5 bin 180 dekarlık alanı sulu tarıma kavuşturan Kadışehri Halıköy göletlerinde incelemelerde bulundu. Bölge Müdürü Okan Bal, teknik heyetle birlikte Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Göleti inşaatını da gezdi, yapılan çalışmaları inceledi. Sahada, sol sahil kazı imalatları ile plint betonu kazı imalatlarının devam ettiğini belirten Bal, gölet tamamlandığında 11 bin 200 dekar tarım alanını sulayacağını hatırlattı. Bal, gölet inşaatında fiziki olarak yüzde 45 oranında gerçekleşme sağlandığını, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Aydıncık ilçesinin Baydiğin Beldesinde bulunan gölet şantiyesi ise, Belediye Başkanı Osman Uslu, DSİ Şube Müdürü Abdulkadir Bayrak, Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürü Aslı Erdoğan Menekşe ve beraberindeki ekip ile birlikte gezilip, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alındı.