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Tesisi gezip, fidan diktiler

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tesislerinde kalan gençler, belediyeye ait tesisleri gezip, bilgi aldıktan sonra fidan dikimi yaptı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 00:12
Tesisi gezip, fidan diktiler

Çocuk Hakları İl Komitesi Koordinatörü Psikolog Hüseyin Aktaş ile birlikte gençler ‘Geri Dönüşüm Tesisini’ gezdi. Doğaya duyarlılıklarını göstermek için de ‘Ağaç Dikimi Etkinliği’ kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Yozgat Belediyesine ait Geri Dönüşüm Tesisinde günlük yaklaşık 350 tona civarındaki çöpün dönüşümünün yapılabildiği kaydedildi. Çöpün plastik, karton gibi atıklarını geri dönüşüm için ayrıştırılarak, bir kısmının elektrik üretimiyle bertaraf edildiği aktarıldı.

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