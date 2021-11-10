Tesisi gezip, fidan diktiler

Çocuk Hakları İl Komitesi Koordinatörü Psikolog Hüseyin Aktaş ile birlikte gençler ‘Geri Dönüşüm Tesisini’ gezdi. Doğaya duyarlılıklarını göstermek için de ‘Ağaç Dikimi Etkinliği’ kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Yozgat Belediyesine ait Geri Dönüşüm Tesisinde günlük yaklaşık 350 tona civarındaki çöpün dönüşümünün yapılabildiği kaydedildi. Çöpün plastik, karton gibi atıklarını geri dönüşüm için ayrıştırılarak, bir kısmının elektrik üretimiyle bertaraf edildiği aktarıldı.