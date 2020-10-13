Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1178
ALTIN
485.867
DOLAR
7.8600
STERLİN
10.2790
EURO
9.2839

Tesise yakın takip

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Musabeyli Projesi kapsamında yapımına başlanılan Atıksu toplama ve arıtma tesisini yakından takip ediyor.

13 Ekim 2020 Salı 00:42
Tesise yakın takip

YOZGAT ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi ve Yerköy ilçesinin şebeke suyu ihtiyacını da karşılayıp, tarım alanlarının sulamasının yapılacağı Musabeyli Projesinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Devlet Su İşleri tarafından, proje kapsamında Cemil Çiçek Baraj Havzası’nda yapımı planlanan Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi inşaatında çalışmalar devam ediyor. DSİ Bölge Müdürü Okan Bal, beraberindeki teknik heyet ile birlikte şantiye ziyareti gerçekleştirerek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bal, iş kapsamında Gülyayla köyüne günlük 54,60 metreküp kapasiteli, Bişek köyüne ise Bişek ve Baltasarılar köylerine hizmet edecek günlük 100,00 metreküp kapasiteli Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi yapılacağını bildirdi. Bal, Gülyayla Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisinde yapılan çalışmalarda çevre tel çit imalatı ve bitki dikimi haricindeki tüm işler bitirilerek tesis ıslak testlere hazır hale getirildiğini kaydetti. Bal, Bişek köyünde iş kapsamında bulunan kanalizasyon toplama ağına ait muayene ve parsel bacaları, oruge borular için kazı ve döşeme işleri ile Bişek ve Baltasarılar Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi yerinde çalışmalar devam ettiğini anlattı. İnşaatta fiziki gerçekleşmenin yaklaşık yüzde 45 seviyesine ulaştığı bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Tesise Yakın Takip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elma görünümlü ayva!
Elma görünümlü ayva!
Testi Pozitif çıktı
Testi Pozitif çıktı
SULAMAYA DESTEK
SULAMAYA DESTEK
TEMA Gönüllü arıyor
TEMA Gönüllü arıyor
Hırsızlık olayı AYDINLATILDI
Hırsızlık olayı AYDINLATILDI
Sendikacıların ziyareti
Sendikacıların ziyareti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim