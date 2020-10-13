Tesise yakın takip

YOZGAT ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi ve Yerköy ilçesinin şebeke suyu ihtiyacını da karşılayıp, tarım alanlarının sulamasının yapılacağı Musabeyli Projesinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Devlet Su İşleri tarafından, proje kapsamında Cemil Çiçek Baraj Havzası’nda yapımı planlanan Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi inşaatında çalışmalar devam ediyor. DSİ Bölge Müdürü Okan Bal, beraberindeki teknik heyet ile birlikte şantiye ziyareti gerçekleştirerek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bal, iş kapsamında Gülyayla köyüne günlük 54,60 metreküp kapasiteli, Bişek köyüne ise Bişek ve Baltasarılar köylerine hizmet edecek günlük 100,00 metreküp kapasiteli Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi yapılacağını bildirdi. Bal, Gülyayla Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisinde yapılan çalışmalarda çevre tel çit imalatı ve bitki dikimi haricindeki tüm işler bitirilerek tesis ıslak testlere hazır hale getirildiğini kaydetti. Bal, Bişek köyünde iş kapsamında bulunan kanalizasyon toplama ağına ait muayene ve parsel bacaları, oruge borular için kazı ve döşeme işleri ile Bişek ve Baltasarılar Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi yerinde çalışmalar devam ettiğini anlattı. İnşaatta fiziki gerçekleşmenin yaklaşık yüzde 45 seviyesine ulaştığı bildirildi.