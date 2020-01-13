TESiS VAR, SU YOK!

2011 YILINDA BAŞLANDI

SORGUN ilçesindeki tarım alanlarının sulanarak, verimin ve kalitenin artırılması amacıyla Devlet Su İşleri tarafından projelendirilen Gevrek Göleti, 2011 yılında beri bir türlü tamamlanamadı. Ancak, gölette birikecek su ile sulaması yapılacak kapalı devre sulama sistemi tamamlanandı, geçici kabulü yapıldı. Hizmete hazır hale getirilen sulama kanalları, gölet inşaatının tamamlanıp, su toplanmasının ardından tarım alanlarının sulamasında kullanılacak.

PROJE DEĞİŞİKLİĞİ

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından 2011 yılında başlatılan proje kapsamında Sorgun Gevrek Köyünde öngörülen göletin ihale süreci tamamlanmış olmasına karşın bitirilemedi. Gevrek Göleti projesinde değişikliğe gidildiği, bundan dolayı bir uzama olduğunu hatırlatıldı. Gölet zemininden kaynaklanan sorundan dolayı yeniden proje hazırlandığı, bu kez de yeterli ödenek tahsisinin yapılmadığı, bu nedenle de projenin bitirilemediği ileri sürüldü. 2011 yılında başlatılan proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından Gevrek Göleti inşaatı 21 Kasım 2013 tarihinde 2 milyon 982 bin 827 lira bedelle ihalesi edildi. Yükleniciye 2 milyon 668 bin 609 lira ödendi. Fiziki gerçekleşme yüzde 89 oldu. Gölette toplanacak su ile Sorgun ilçesinin Gevrek, Doğanlı, İsmailhacılı, Durali köylerindeki 887 hektar alanın sulaması planlandı. 28 Aralık 2014 tarihinde bitirilmesi gereken iş bitirilemedi, süre uzatımına gidilerek, 4 Eylül 2016'da bitirilmesi kararlaştırıldı ama yine iş bitmedi.

ÖDENEK AYRILMADI

YOZGAT Milletvekili Ali Keven tarafından talep edilen bilgi notunu ileten Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğü, ödenek yetersizliğinden ve feshedilen işlerden dolayı yarım kalan gölet ve sulama inşaatları olduğunu bildirdi. Ali Keven, bazı işlerde sulama borusu döşenip bütün imalatları tamamlandığı halde göletlerin yaklaşık 6 yılda bitirilemediğini ileri sürdü.

Keven, Sorgun Gevrek, Araplı, Erkekli göletlerinin ve Akdağmadeni Çalışkan göletinin sulama inşaatı tamamlandığı halde gölet inşaatlarının yarım kaldığını söyledi. Keven, “Bu gölet inşaatları ise 2014 sezonunda başlamış ancak ihaleleri alan firmalar işi bitiremedikleri için işler başka firmalara devredilmiş. Bu şekilde tam 5 yıl tüketilmiş. Sonunda 2019 yılında başka bir müteahhit işi devralmış ancak bu seferde devletin kasasında para bırakmadıkları için Yozgat’a ödenek ayıramadılar’’ ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ KABUL YAPILDI

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü, henüz tamamlanamayan göletin sulama kanallarının yapımını denetleyip, geçici kabulünü yaptı. Geçici kabul yapan Sorgun Gevrek Göleti Sulaması inşaatı kapsamında 8 bin metre ana boru hattı, 15 bin 500 metre borulu şebeke imalatı yapıldı. Gevrek Göleti inşaatının tamamlanmasının ardından gölette depolanacak 3.4 milyon metreküp su ile Sorgun ilçesine ait 8 bin 750 dekar tarım alanının sulamasanın yapılacağı bildirildi.